В центр Луцка прибыли нацгвардейцы со спецтехникой

Для освобождения заложников из захваченного автобуса в центр Луцка стянули около сотни нацгвардейцев и спецтехнику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии во вторник.

"В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус Берестечко - Красниловка с пассажирами, около сотни военнослужащих и спецтехника Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников. Это военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части и несколько штурмовых групп спецподразделения Нацгвардии Омега", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для безопасности граждан гвардейцы окружили территорию и осуществляют меры по предупреждению возможных деструктивных действий, направленных на ухудшение ситуации. Движение транспорта и людей в центре города полностью перекрыто.