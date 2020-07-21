Крупное наступление боевиков в Египте

В Египте сообщили о вооруженном нападении вблизи города Бир-эль-Абд, расположенного на северо-западе Синайского полуострова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео опубликовано Twitter.

Сообщается, что боевики в ходе крупного наступления атаковали военный КПП. На кадрах с места событий слышны непрекращающиеся выстрелы и виден густой столб дыма.

Также известно, что местные жители начали массово обращаться в больницу для сдачи крови.

20 июля сообщалось, что Палата представителей (однопалатный парламент) Египта одобрила указ президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) еще на три месяца. Режим ЧП в стране растянулся на три года. Его ввели в апреле 2017-го и продлевали каждые три месяца. На такой шаг президент ас-Сиси пошел после терактов в городах Танта и Александрия. В результате атаки боевиков погибли 45 человек, еще 120 пострадали. Ответственность за случившееся взяла террористическая организация "Исламское государство".