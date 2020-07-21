Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, как того требовал луцкий террорист.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, видео опубликовано в Facebook Зеленского во вторник.

В ролике, который длится 6 секунд, украинский президент призвал посмотреть фильм Земляне 2005 года выпуска, как того ранее требовал от него захватчик автобуса.

Отметим, что фильм Земляне - это документальная лента, которая повествует о проблеме эксплуатации животных для развлечений, научных исследований, производства одежды, а также употребления в пищу.