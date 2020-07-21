https://news.day.az/world/1255411.html Зеленский выполнил требование луцкого террориста
Зеленский выполнил требование луцкого террориста
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, как того требовал луцкий террорист.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, видео опубликовано в Facebook Зеленского во вторник.
В ролике, который длится 6 секунд, украинский президент призвал посмотреть фильм Земляне 2005 года выпуска, как того ранее требовал от него захватчик автобуса.
Отметим, что фильм Земляне - это документальная лента, которая повествует о проблеме эксплуатации животных для развлечений, научных исследований, производства одежды, а также употребления в пищу.
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