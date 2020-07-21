https://news.day.az/world/1255412.html Штурм захваченного автобуса в Луцке - террорист задержан
Штурм захваченного автобуса в Луцке - террорист задержан
Украинские силовики задержали Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, мужчина был задержан в ходе штурма, для которого использовали БТР. Заложники успели покинуть автобус.
Напомним, мужчина удерживал заложников примерно с 10 утра. Под вечер он согласился на то, чтобы людям передали воду, а позже отпустил трех человек.
Позже появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование захватчика, призвав смотреть фильм Земляне. Пост был удален Зеленским после задержания террориста.
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