Штурм захваченного автобуса в Луцке

Украинские силовики задержали Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, мужчина был задержан в ходе штурма, для которого использовали БТР. Заложники успели покинуть автобус.

Напомним, мужчина удерживал заложников примерно с 10 утра. Под вечер он согласился на то, чтобы людям передали воду, а позже отпустил трех человек.

Позже появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование захватчика, призвав смотреть фильм Земляне. Пост был удален Зеленским после задержания террориста.