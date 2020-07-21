Луцкий террорист сдался после просмотра видео Зеленского

Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, сдался после просмотренного им видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Президентом лично было решено выйти на связь с этим злоумышленником, состоялся телефонный разговор. Президент долго говорил с ним, может, минут 15, может, чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить трех человек, - рассказал он. - И только после этого президентом было решено опубликовать видео, которое вы видели, для того чтобы были выпущены остальные заложники. Такая была договоренность".