США вводят санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы

Вашингтон вводит санкции в отношении председателя Верховного суда (ВС) Венесуэлы Майкеля Морено, а также объявляет награду до $5 млн за информацию, поможет привести к его аресту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

Санкции вводятся в связи с тем, что Морено, по мнению американских властей, причастен к коррупции. Рестрикции также распространяются и на его жену. Вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (Transnational Organized Crime Program). Власти США хотят получить информацию, которая "приведет к аресту или признанию Морено виновным в участии в транснациональном организованном преступлении".

"Эти меры подтверждают приверженность США борьбе с коррупцией и транснациональной организованной преступностью в Венесуэле", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.