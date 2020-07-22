https://news.day.az/world/1255418.html Задержаны сообщники террориста, захватившего автобус в Луцке
Задержаны сообщники террориста, захватившего автобус в Луцке
Украинские силовики задержали в Харькове сообщников террориста, который в Луцке держал в заложниках 13 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
"В Харькове были задержаны личности, с которыми у него (террориста - прим. ТАСС) была определенная связь", - сказал он, отказавшись уточнить информацию о возможных сообщниках.
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