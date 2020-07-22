США обвинили хакеров из КНР в атаках на разработчиков вакцины от коронавируса

Министерство юстиции США обвинило двух хакеров из Китая в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован на сайте американского Минюста.

В заявлении американских властей говорится, что обвинительное заключение было представлено 7 июля в федеральный суд Южного округа штата Вашингтон. Согласно опубликованному документу, два предполагаемых хакера на протяжении около 10 лет совершали атаки на компании в разных странах с целью получить доступ к разработкам в сфере высоких технологий, медицины, фармацевтики, бизнеса, образования, игровой индустрии, солнечной энергетики и обороны. Атакам с их стороны подвергались фирмы в США, Великобритании, Австралии. Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Республике Корея и Швеции.

В последнее время, указывается в заявлении Минюста США, предполагаемые мошенники "смогли выявить уязвимости в компьютерных сетях компаний, разрабатывающих вакцины, методики борьбы и лекарства от коронавируса". Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Дэвид Боудич, числящийся одним из авторов обвинительного заключения, заявил, что "кибератаки, производившиеся по указке китайских правительственных разведывательных служб, угрожают не только Соединенным Штатам, но и другим странам", соблюдающим международные нормы и принцип верховенства права. По мнению федеральных прокуроров, украденная информация может представлять интерес для правительства Китая.

Согласно опубликованному документу, в отношении каждого из предполагаемых хакеров выдвинуты обвинения по 11 пунктам. В том числе им вменяется компьютерное мошенничество, сговор с целью кражи торговых секретов, сговор с целью электронного мошенничества, незаконное получение доступа к чужому компьютеру. В случае признания виновными по самому тяжкому из них каждому из двух хакеров грозит до 20 лет тюремного заключения. По информации агентства Associated Press, действия предполагаемых хакеров могли привести к краже интеллектуальной собственности на "сотни миллионов долларов".

Во вторник лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных хакеров, пытающихся, по мнению Вашингтона, заполучить данные о проводимых в США разработках вакцины от коронавируса. Законопроект Defend COVID Research from Hackers Act ("О защите исследований COVID от хакеров"), в частности, предусматривает введение санкций "в отношении иностранцев, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике, здоровью населения, экономической устойчивости и финансовой стабильности США".