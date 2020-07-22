США одобрили военный бюджет с санкциями против "Северного потока - 2"

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Самому проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения. Белый дом уже пригрозил наложить вето на документ в его текущей форме.