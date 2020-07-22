Трамп: ситуация с коронавирусом в США может еще ухудшиться

Ситуация вокруг распространения коронавируса в Соединенных Штатах может еще ухудшиться.

Это признал на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В некоторых частях нашей страны дела обстоят очень хорошо, другие - похуже. К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии. Так у нас. Посмотрите на мир в целом, это и во всем мире", - сказал американский лидер, комментируя ход борьбы с пандемией в США.

Трамп призвал всех жителей страны надевать защитные маски в тех случаях, когда соблюдение социальной дистанции невозможно. "Мы просим всех: когда вы не можете соблюдать социальную дистанцию, надевайте маску, <...> неважно, нравится она вам или нет, от них есть эффект", - сказал он.

Через несколько минут одна из журналисток спросила у Трампа, почему он, считая ношение маски проявлением патриотизма, сам не надевает ее чаще. На это глава Белого дома отметил, что носит маску с собой и готов использовать ее при необходимости. В качестве доказательства он достал маску из кармана своего пиджака, продемонстрировав ее собравшимся. "Я с радостью буду использовать ее, никаких проблем с этим. <...> Если вы можете, используйте маску, если вы близко друг к другу, если вы в группе людей, я бы ее надел", - заверил президент США. "Я ношу ее, я надеваю ее, вы многократно видели меня, носящим ее, я продолжу", - добавил он.

Ранее американский лидер заявил, что не намерен вводить в стране в свете пандемии правило, согласно которому всем жителям следует носить защитные маски. Он отметил, что ношение маски полезно, хотя может иметь и некоторые негативные последствия. В понедельник американский лидер написал на своей странице в Twitter, что считает ношение защитной маски проявлением патриотизма.

Трамп 12 июля впервые на публике надел защитную маску во время посещения военно-медицинского центра им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. До этого он неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски. В начале июля в одном из интервью президент отметил, что в защитной маске он похож на персонажа комедийного вестерна - Одинокого рейнджера, который носил черную маску.