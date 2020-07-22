В Киеве и 9 частях Украины усилили меры безопасности

Национальная полиция Украины усилила охрану общественного порядка в девяти регионах Украины.

Об этом сообщила Нацполиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Меры усилены в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в Киеве.

"Такое решение приняли с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущение дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений", - сказано в сообщении.

Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах в областные центры выставят мобильные посты.

"В то же время для оказания помощи полицейским Волынской области (где были захвачены заложники - прим. ТАСС) туда направлены сотрудники полиции Ровенской области, в частности, взрывотехники. Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к превентивным мероприятиям", - отмечается в сообщении.