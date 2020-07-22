https://news.day.az/world/1255447.html Иран отомстит США за убийство Сулеймани
Иран отомстит США за убийство Сулеймани
Иран ответит США за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.
"Они убили вашего гостя в вашем доме и прямо признались в преступлении", - сказал Хаменеи своему собеседнику.
Иран не забудет этого преступления и "обязательно нанесет удар по американцам", добавил иранский лидер.
Генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
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