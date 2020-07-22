Иран отомстит США за убийство Сулеймани

Иран ответит США за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

"Они убили вашего гостя в вашем доме и прямо признались в преступлении", - сказал Хаменеи своему собеседнику.

Иран не забудет этого преступления и "обязательно нанесет удар по американцам", добавил иранский лидер.

Генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.