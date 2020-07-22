Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июля превысило 14,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 14 906 602 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 205 тысяч. За весь период пандемии скончались 615 754 инфицированных, более 8,4 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных приближается к 3,9 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,1 миллиона человек), Индия (1,1 миллион человек) оказалась на третьем месте. Россия (783,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (381,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 141 992 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.