В Бразилии за сутки выявили 41 тыс. случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 41 тысячу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 41 008 новых случаев COVID-19 и 1367 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 20,2 тысячи.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 159 654 случаев заражения, скончались 81 487 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.