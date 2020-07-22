В некоторых регионах Италии наблюдается рост числа заболеваний COVID-19

В Италии после снятия режима самоизоляции в некоторых регионах страны наблюдается незначительный рост числа заболеваний COVID-19. На этом фоне власти хотят ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер. Так, на минувших выходных в Риме было оштрафовано более 1200 человек за отсутствие маски в общественных местах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Несоблюдение предписаний особенно заметно в молодежных кварталах, которые живут насыщенной ночной жизнью. На этом фоне сотрудники полиции вынуждены проводить разъяснительную работу. Многие эксперты опасаются второй волны эпидемии, о чем неуклонно напоминает Министерство здравоохранения Италии.

Даже несмотря на то, что пик смертности остался позади, ежедневно в Италии около 200 новых случаев заражения коронавирусом. Напомним, что от COVID-19 на Аппенинах уже умерло более 35 тыс. человек.