В США произошла стрельба на похоронах, много пострадавших

В Чикаго не менее 14 человек получили ранения в результате перестрелки во время траурной церемонии. Об этом сообщило издание NBC Chicago в среду, 22 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что неизвестный мужчина в черном автомобиле начал стрелять по участникам похорон, которые открыли ответный огонь.

"К сожалению, похоже, что это было запланировано, потому что когда люди выходили из похоронного бюро, раздались выстрелы, как будто он (злоумышленник) буквально ждал этого", - сообщил свидетель произошедшего.

В результате перестрелки пострадали как минимум 14 человек, их всех госпитализировали. Некоторые жертвы в критическом состоянии, отметили власти Чикаго.

"Это звучало и походило на зону военных действий с ранеными, лежащими на земле", - заявили в пожарном управлении города.

Полицейские информировали, что на месте события было найдено не менее 60 гильз. Также им удалось задержать одного подозреваемого.