В Мексике число умерших от COVID-19 превысило 40 тысяч человек

Число умерших от коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 915, выявлены 6 859 новых заражений. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявили в минздраве страны.

Общее число подтвержденных случаев смерти пациентов с диагностированным COVID-19 достигло в Мексике 40 400, всего с начала эпидемии это заболевание выявили у 356 255 человек.

По числу погибших Мексика находится на четвертом месте в мире, уступая лишь США(140 957), Бразилии (80 120) и Великобритании (45 397).

Власти Мексики объясняют высокие показатели смертности многочисленной группой риска среди жителей страны - Мексика находится на втором месте в мире по числу людей, страдающих ожирением, после США, и является одним из лидеров по числу граждан с диабетом.