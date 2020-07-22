https://news.day.az/world/1255483.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1073
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1073
В Грузии выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 1073. Отметим, в Грузии в настоящее время 5692 человека находятся на карантине, 275 человек - на стационарном лечении.
Сообщается, что вылечились 907 человек, скончались 16 человек.
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