В Черногории объявили вторую эпидемию коронавируса

Власти Черногории вновь вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В конце мая в республике объявили о победе над эпидемией.

Ограничительные меры вступают в силу с 22 июля. Об этом говорится в Twitter Кабмина страны, передает Day.Az.

Согласно информации, такое решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории.

Теперь из-за эпидемии всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.