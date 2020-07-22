За сутки в России зафиксировано 5862 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5862 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее, по официальным данным, было 5842 новых случая. Всего с момента начала распространения коронавируса в России заболели 789 190 человек.

Всего в России умерли 12 745 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", из них 165 человек скончались за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 572 053 человека, заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки из больниц были выписаны 9669 человек, проходивших лечение от COVID-19.