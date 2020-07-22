Назван срок возвращения проблемного самолета Boeing

The Wall Street Journal назвала срок возвращения к полетам проблемного самолета Boeing 737 MAX, дважды терпевшего крушение из-за технических неисправностей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, возобновления коммерческой эксплуатации 737 MAX можно ожидать не раньше февраля 2021 года. До тех пор авиационные власти США намерены опросить заинтересованные стороны по вопросу сертификации программного обеспечения самолета.

К тому же, как ожидается, несколько месяцев могут занять получение разрешения на полеты в других странах, техобслуживание и подготовка пилотов.

Полеты на Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру весной прошлого года после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых стали 346 человек. Было установлено, что причинами аварий в обоих случаях стали технические недостатки модели.