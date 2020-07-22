В Италии появилась партия "Italexit" для выхода страны из ЕС
В Италии намерены создать политсилу с миссией вывести страну из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Мы больше не можем быть шантажированы странами, которые оскорбляют престиж Италии", - сказал Парагоне, добавив, что только "действительно суверенное государство", такое как Британия, может справиться с экономическим кризисом, спровоцированным пандемией.
Итальнский политик вышел из "Движения 5 звезд" вскоре после того, как в прошлом году оно сформировало правительство с проевропейской Демократической партией.
Нынешние намерения Парагоне выглядят сомнительно, поскольку 22 июля ЕС достиг соглашения о запуске Фонда экономического восстановления стоимостью 750 миллиардов евро, что, по словам сторонников блока, свидетельствует о его сплоченности и общем видении.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил ранее, что 28% фонда будет выделено Италии в виде грантов и кредитов, которые могут "изменить лицо страны".
Европейский вопрос доминировал в итальянской политике в последние годы, когда евроскептики обвиняли ЕС в хронической экономической стагнации страны и трудностях с мигрантами, которые прибывают из Африки.
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