В Греции автомобиль переехал толпу людей

На греческом острове Лесбос автомобиль переехал толпу людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ролик опубликован на Facebook.

Инцидент произошел поздно вечером 21 июля, на дороге возле энергокорпорации недалеко от порта Митилини.

На этом месте состоялась акция протеста после пожара - демонстранты требовали организовать патрулирование, предполагая, что поджоги устраивают мигранты. Пожилой водитель не справился с управлением и въехал в толпу протестующих. В результате пострадало шесть человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.