https://news.day.az/world/1255557.html В Греции автомобиль переехал толпу людей - ВИДЕО
В Греции автомобиль переехал толпу людей - ВИДЕО
На греческом острове Лесбос автомобиль переехал толпу людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ролик опубликован на Facebook.
Инцидент произошел поздно вечером 21 июля, на дороге возле энергокорпорации недалеко от порта Митилини.
На этом месте состоялась акция протеста после пожара - демонстранты требовали организовать патрулирование, предполагая, что поджоги устраивают мигранты. Пожилой водитель не справился с управлением и въехал в толпу протестующих. В результате пострадало шесть человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре