В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 91 751, скончались 4 459 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что после заражения выздоровели свыше 50 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.