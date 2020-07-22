В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 280 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 280 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 586 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 219 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 281 413, жертв - 14 853. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 244 840.

С начала июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки - был зафиксирован 21 июля.