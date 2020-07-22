https://news.day.az/world/1255611.html В Украине карантин продлен до конца лета
В Украине карантин продлен до конца лета
Правительство Украины продлит адаптивный карантин до 31 августа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Страна.ua".
Украинцев оставят жить с ограничениями до конца лета по тем же правилам - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых областях может быть принято решение о введении более жесткого карантина.
По последним данным, всего в Украине зафиксировано более 60 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 1,5 тысячи летальных исходов. Более 33 тысяч пациентов выздоровели.
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