В Украине карантин продлен до конца лета

Правительство Украины продлит адаптивный карантин до 31 августа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Страна.ua".

Украинцев оставят жить с ограничениями до конца лета по тем же правилам - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых областях может быть принято решение о введении более жесткого карантина.

По последним данным, всего в Украине зафиксировано более 60 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 1,5 тысячи летальных исходов. Более 33 тысяч пациентов выздоровели.