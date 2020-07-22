Третий тест президента Бразилии на коронавирус вновь положительный

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал третий тест на коронавирус, результат которого вновь оказался положительным. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, несмотря на результаты теста, на протяжении последних двух недель у Болсонару нет повышенной температуры. Артериальное давление и показатель насыщения крови кислородом также находятся в норме. Глава государства продолжает исполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме из своей резиденции в Бразилиа.

Два анализа, сделанные в первой половине июля, также показали присутствие коронавируса в организме бразильского лидера. Для лечения глава бразильского государства начал принимать гидроксихлорохин.