ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования

Увеличение в последние недели случаев заражения коронавирусом в ряде стран региона Европы вызвано смягчением мер, касающихся соблюдения физической дистанции между людьми. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер, передает Day.Az.

"Случаи [коронавируса] вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС о причинах резкого увеличения заболеваемости в ряде стран.

"Там, где появляются новые очаги, их необходимо брать под контроль путем быстрых и целенаправленных действий", - подчеркнула Тайлер, добавив, что "борьба с пандемией - это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы". По ее словам, "риск повторного появления и активизации болезни" сохраняется, и это потребует "строгого применения мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них".