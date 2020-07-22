В джунглях Колумбии упал вертолет, есть жертвы

В Колумбии разбился военный вертолет, в результате чего девять человек погибли, а шестеро получили травмы. Об этом говорится в заявлении представителя армии, сообщает AFP.

"Мы нашли тела девяти военных (вследствие авиакатастрофы в Колумбии - ред.)", - сообщил пресс-секретарь.

Еще шесть человек получили ранения, судьба двух человек, находившихся на борту воздушного судна неизвестна, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Всего на борту вертолета типа Black Hawk находились 17 военных.

Вертолет упал 21 июля во второй половине дня на юго-востоке страны в ходе спецоперации военных в джунглях против боевиков. Пока точно неизвестно, вертолет упал сам или его сбили.