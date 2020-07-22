К югу от Багдада подорвана колонна с грузами для войск США

Колонна, перевозившая грузы для американских войск, подорвана в среду к югу от Багдада. Об этом передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, инцидент произошел в районе города Эн-Насирия - административном центре провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада. На пути следования автоколонны одной из охранных компаний с оборудованием для армии США сработали два взрывных устройства.

Между тем, как сообщает издание Shafaq News, две бомбы были приведены в действие возле иракского конвоя, осуществлявшего материально-техническую поддержку американских сил. В результате нападения никто не пострадал. Незначительные повреждения получило одно транспортное средство, которое после небольшого ремонта продолжило путь.

Это уже вторая подобная атака менее чем за две недели. 11 июля неизвестные подожгли три грузовика, перевозивших оборудование для Вооруженных сил США между провинциями Мутанна и Эд-Дивания на юге Ирака.