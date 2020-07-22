Калифорния стала лидером по числу заражений коронавирусом в США

Калифорния стала лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные, опубликованные газетой Los Angeles Times.

Число выявленных случаев превысило 409 тысяч. По этому показателю Калифорния обогнала Нью-Йорк, где число инфицирований превышает 407 тысяч. Газета подчеркивает, что официальные власти занижают данные по числу заражений.

Помимо этого, в Калифорнии зафиксировано более 7,8 тысячи смертей от вызванных пневмонией COVID-19 осложнений. Отмечается, что на протяжении последней недели число жертв в штате каждый день превышает 90, это рекордные показатели за все время пандемии.

17 июля американские СМИ писали, что Белый дом составил документ, в котором говорится о "красных зонах" COVID-19 - штатах, где в последнее время наблюдаются высокие темпы распространения коронавируса. Однако его не стали публиковать для широкой публики.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 14,9 миллиона человек. Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.