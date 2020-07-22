Более 15 млн человек в мире заразились COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 15 млн.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации организации, коронавирусом заразились 15 000 424 человека, из них 617 832 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 915 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).