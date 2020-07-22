Жители Гонконга смогут получить британское подданство

Все жители Гонконга, желающие эмигрировать из КНР, смогут участвовать в программе получения разрешения на работу в Великобритании, а позже и подданства королевства с января 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодняшнее заявление демонстрирует, что Соединенное Королевство держит свое слово: мы не отворачиваемся от жителей Гонконга, и мы не уклоняемся от нашей исторической ответственности", - заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Согласно решению властей, все жители Гонконга, имеющие британский заморский паспорт и их родственники смогут находиться в королевстве без визы шесть месяцев. Если они устроятся на работу, то смогут проживать в стране в течении 5 лет. Сразу после этого они могут рассчитывать на гражданство Великобритании.

Все они будут иметь доступ на британский рынок труда без лимита зарплаты, отмечает агентство.

Такие меры были приняты Лондоном в ответ на Пекином Закон о национальной безопасности Гонконга, который нарушает британско-китайские договоренности об автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях "Одна страна - две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители - широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.