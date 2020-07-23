В Иране начали тестировать сети мобильной связи 5G

Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана начало тестировать первую сеть мобильной связи 5G в научно-исследовательском институте "связи и информационных технологий", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы начали исследования новых технологий для внедрения сетей 5G уже два года назад", заявил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Саттар Хашеми.

По его словам, используя технологию 5G, у медиков появится возможность проведения дистанционной операции в реальном времени.

Технология сети 5G обладает преимуществами большой пропускной способности, минимальной задержки и хорошего соединения, благодаря ей, а также хирургическим роботам появилась возможность осуществления прохождения сигнала в реальном времени, нарушая границы времени и пространства, и проведения дистанционной операции.

На церемонии запуска, президент Ирана Хасан Рухани, заявил, что Иран в скором времени начнет тестировать сети мобильной связи 5G в Тегеране. "Мы начинаем использовать мобильную связь 5G. В скором времени 5G начнет работать в Тегеране, и постепенно технология будет распространена дальше", сказал президент.

По его словам, это делается "не только для улучшения связи, но и для развития цифровой экономики".