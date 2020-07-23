За сутки в мире выявили почти 203 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 203 тыс., превысив 14,76 млн.

Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 612 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 22 июля в мире были зарегистрированы 14 765 256 инфицированных и 612 054 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 202 726, число умерших увеличилось на 4 286.

Днем ранее выявлены 213 637 случаев заражения и 5 111 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 811 127. За сутки этот показатель вырос на 109 052. Число умерших там увеличилось на 2 240 и достигло 313 809. В Европе зарегистрированы 3 124 701 заразившийся и 208 469 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 047, количество умерших увеличилось на 524.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 520 780, зафиксирован 35 891 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 42 639, умерли 770 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 805 524. Далее следуют Бразилия (2 118 646), Индия (1 192 915), Россия (789 190), ЮАР (381 798), Перу (357 681), Мексика (349 396), Чили (334 683), Великобритания (295 821) и Иран (278 827).