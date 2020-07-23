https://news.day.az/world/1255718.html В одной из провинций Турции горят леса
В одной из провинций Турции горят леса
В турецкой провинции Анталья в районе Манавгат горят леса,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в регион направлено большое количество пожарных бригад и поливочных машин.
Тушение пожара ведется как с суши, так и с воздуха. О причинах пожара не сообщается.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
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