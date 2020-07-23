В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 569 за сутки, шесть человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 203 368, скончался 9 101 пациент с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189 тысяч человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 049), Северном Рейне-Вестфалии (46 615) и Баден-Вюртемберге (36 565). В Берлине зарегистрированы 8860 случаев заболевания коронавирусом.