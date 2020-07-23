https://news.day.az/world/1255748.html В Индонезии на берег выбросило гигантского синего кита - ВИДЕО
В Индонезии на берег выбросило гигантского синего кита - ВИДЕО
В индонезийском городе Купанге на берег выбросило 23-метрового синего кита.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, причина гибели гигантского животного осталась неизвестной: прежде чем местные специалисты сумели приступить к осмотру млекопитающего, его тушу вновь смыло в море.
Два года назад в Индонезии также был найден мертвый кит, в его желудке обнаружили около сотни пластиковых стаканчиков. По заявлению экологов, проблема загрязнения океанов особенно остро сегодня стоит именно в Юго-Восточной Азии. Синие киты - крупнейшие из существующих животных. Их вес может достигать 200 тонн, а длина - 33 метров.
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