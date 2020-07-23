Илон Маск пообещал новый завод Tesla с бабочками и рыбами

Гендиректор Tesla Илон Маск в ходе пресс-конференции по случаю квартального отчета автоконцерна объявил о начале строительства нового автомобильного завода на территории США, который появится в техасском городе Остин. При этом бизнесмен пообещал, что фабрика станет "экологическим раем", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, пространство завода откроют для посещения. Там появится дощатая набережная, велосипедные и пешеходные дорожки. "Птицы на деревьях, бабочки, рыбы в ручьях", - описал он будущее предприятие. Строительство фабрики началось в минувшие выходные. Под него выделена территория площадью порядка 850 гектаров.

Компания искала место для нового завода несколько месяцев. Маск добился от властей штата и округа предоставления налоговых льгот, что было главным условием выбора этого места. Преференции помогут сэкономить ему десятки миллионов долларов.

Вторым вариантом был город Талса в Оклахоме, в котором даже установили гигантскую статую Маска, чтобы повлиять на его выбор. Глава Tesla указал, что автоконцерн обязательно будет учитывать такую возможность при реализации будущих проектов.

Также на пресс-конференции Маск сообщил о четвертом подряд прибыльном квартале для компании, что серьезно повышает шансы на включение компании в индекс S&P 500. После этого стоимость акций автопроизводителя может значительно вырасти, так как крупнейшие индексные фонды начнут включать их в свои портфели.