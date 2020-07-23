В Украине за сутки выявили 856 новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки в Украине на утро четверга зафиксировано 856 новых случаев заболевания Covid-19, 828 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 17 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Днем ранее, 22 июля, сообщалось о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших Covid-19, 20 июля - 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 человека. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших - 34 000, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 551 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 300 человек, что на 11 больше, чем днем ранее.