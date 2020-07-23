КНР может потребовать от США сократить штат дипмиссии в Гонконге

Власти Китая могут потребовать от Вашингтона сократить число дипломатов и технических специалистов американского консульства в Гонконге в качестве ответной меры на требование США закрыть консульство КНР в Хьюстоне. Об этом в четверг сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Китая на самом деле в арсенале большое количество контрмер. Например, когда дело дойдет до генерального консульства США в Гонконге и Макао, то даже если его и не закроют, число сотрудников сократят больше чем наполовину и оставят только пару сотен человек", - говорится в сообщении Ху Сицзиня, опубликованном в его аккаунте в социальной сети "Вэйбо". Он также отметил, что у Китая пять генеральных консульств на территории США, в том числе и в Хьюстоне, а у США в Китае - шесть, включая Гонконг, "при этом в гонконгском генконсульстве насчитывается не менее тысячи сотрудников". "Зачем нужно так много человек? Очевидно, что это - разведывательный центр", - отметил главред.

Ху Сицзинь также напомнил, что Китай может закрыть дипмиссию США в Ухане, но, по его мнению, этого будет недостаточно, так как Вашингтон уже подготовился к уходу из этого города.

22 июля МИД Китая сообщил о требовании американских властей закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон принял решение не возобновлять работу консульства США в Ухане, чтобы предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Работа консульства США в Ухане была приостановлена в январе текущего года на фоне распространения нового коронавируса.