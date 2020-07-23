https://news.day.az/world/1255780.html В Армении за сутки 469 новых случая заражения коронавирусом
В Армении за сутки 469 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 36162, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 июля, таких случаев было 35 693. Таким образом, прирост за сутки составил 469.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 688 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 217 (0 за минувшие сутки).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре