В Армении за сутки 469 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 36162, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 июля, таких случаев было 35 693. Таким образом, прирост за сутки составил 469.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 688 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 217 (0 за минувшие сутки).