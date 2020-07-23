https://news.day.az/world/1255825.html Под Стамбулом высохли водохранилища, снабжающие город водой - ФОТО
Под Стамбулом высохли водохранилища, снабжающие город водой - ФОТО
В Турции в водохранилищах Казандере и Пабучдере, которые являются источником снабжения пресной воды в Стамбул, уровень воды опустился до критически низкой отметки, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Об этом рассказали в Управлении водоснабжения и канализации Стамбула, сообщает Укринформ.
"Уровень заполняемости Казандере - 8,54%, Пабучдере - 2,46%", - сообщили в управлении.
По состоянию на начало апреля этот показатель был 36,65% и 23,47% соответственно, что также невысокий показатель.
Эксперты объясняют это отсутствием необходимого количества осадков в зимние месяцы.
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