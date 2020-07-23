https://news.day.az/world/1255837.html В Грузии возобновляются внутренние авиарейсы
В Грузии возобновляются внутренние авиарейсы
В Грузии с 24 июля возобновляются внутренние авиарейсы.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Отмечается, что эпидемиологические условия позволяют восстановить авиарейсы внутри страны.
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