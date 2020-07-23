В Грузии возобновляются внутренние авиарейсы

В Грузии с 24 июля возобновляются внутренние авиарейсы.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. 

Отмечается, что эпидемиологические условия позволяют восстановить авиарейсы внутри страны.