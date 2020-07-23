В Иране уже более 15 тысяч жертв коронавируса

В Иране число жертв коронавируса уже превысило 15 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

Лари отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 621 новый случай заражения коронавирусом, скончался 221 человек.

Общее число заразившихся достигло 284 034, жертв - 15 074.