https://news.day.az/world/1255873.html В Киеве заминировали автомобиль - ВИДЕО
В Киеве заминировали автомобиль - ВИДЕО
В Киеве заминировали автомобиль. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.
"В Киеве на Оболони заминировали автомобиль Audi. На месте полиция и взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
На кадрах ролика видно, как возле автомобиля работает специалист взрывотехник.
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