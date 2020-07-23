В Киеве заминировали автомобиль

В Киеве заминировали автомобиль. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"В Киеве на Оболони заминировали автомобиль Audi. На месте полиция и взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На кадрах ролика видно, как возле автомобиля работает специалист взрывотехник.