В Украине снова захват заложников

В Полтаве угонщик автомобиля при задержании взял в заложники полицейского, угрожая взорвать гранату. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что захват произошел во время операции, которую проводили сотрудники уголовного розыска Полтавской области, передает Day.Az со ссылкой на newsru.com.

Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, выдернул чеку и схватил за руку полицейского, заявив, что взорвет гранату, если его не отпустят. После переговоров злоумышленник согласился обменять удерживаемого сотрудника на начальника департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Отмечается, что последний сам попросил отпустить рядового сотрудника, предложив себя в качестве заложника.

Подозреваемому также по его требованию предоставили служебный автомобиль, на котором он отправился в сторону Киева, пишет издание "Полтавщина". Его сопровождают полицейские автомобили. Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил "112 Украина", что злоумышленник полиции известен, он подозревается в серии угонов.

Портал News24UA со ссылкой на журналиста Андрея Павловского сообщает, что полтавский угонщик - Роман Скрипник 1988 года рождения, ранее осужденный за хранение и сбыт наркотиков.