Генассамблея ООН впервые может пройти в видеоформате

Генассамблея ООН, которая традиционно проходит в сентябре в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, в этом году может изменить свой формат. Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, вместо того, чтобы лично прибыть на Генассамблею, лидеры стран и министры смогут прислать записи своих выступлений. Вживую в зале будут присутствовать только постоянные представители стран.

Идею провести неделю высокого уровня в необычном формате несколько месяцев назад высказали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде. В связи с пандемией коронавируса встреча почти 200 лидеров стран и правительств и министров не представляется возможной. Тем более что Нью-Йорк стал одним из крупнейших очагов заболевания в США.

Предложение об изменении формата официально получило одобрение 193 государств-членов ООН.

Согласно решению ГА ООН, "каждая страна-член, страна-наблюдатель и Евросоюз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра". Постпреды также могут зачитать тексты вступлений лидеров своих стран. Записи выступлений можно прислать как для основной сессии, так и для различных мероприятий, которые пройдут на полях Генассамблеи.