В ЕС заявили, что Лондон не показал готовность достичь соглашения с Брюсселем

Великобритания за последние недели не продемонстрировала готовность достичь соглашения с Евросоюзом по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров между Брюсселем и Лондоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы искренне и конструктивно продолжали взаимодействовать, однако за последние пару недель Великобритания не показала тот же уровень взаимодействия и готовность найти решения", - сказал он.

Он также добавил, что Великобритания делает достижение торгового соглашения с ЕС маловероятным.

"Великобритания делает заключение торгового соглашения на данный момент маловероятным", - сказал он, подчеркнув, что Брюссель и Лондон "все еще далеки" от достижения сделки по новым отношениям.

Барнье считает, что Великобритания и Евросоюз могут провалить переговоры.

"Риск (провала переговоров) объективно есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры закончиться без соглашения.

При этом он подчеркнул, что ни Брюссель, ни Лондон не рассматривают возможность отказа от переговоров.

На другой вопрос журналистов о том, реально ли достичь соглашения к октябрю, Барнье ответил: "Если позиции Великобритании по главным вопросам не изменятся, то соглашение становится невозможным, очень сложным. И достичь его к октябрю - совершенно необходимо, потому что мы должны соблюдать процесс ратификации парламентами".

21 июля газета "Дейли телеграф" со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщила, что Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение о свободной торговле. По ее информации, рабочая гипотеза состоит в том, что Британия будет осуществлять торговлю с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).