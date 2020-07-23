В Греции несколько сотен человек покинули свои дома из-за лесного пожара

Несколько сотен человек, живущих в восточной части греческого полуострова Пелопоннес, покинули свои дома из-за лесного пожара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, более 230 пожарных при содействии местных властей и добровольцев продолжают бороться со стихией. В тушении пожара, которое осложнено сильными порывами ветра, задействованы четыре вертолета и восемь самолетов.

"Огонь сжег оливковые и хвойные деревья в густом лесу", - отметил вице-префект города Коринф Анастасис Гиолис. Также пожар повредил три дома и уничтожил пожарную машину.

Местные власти были вынуждены дать указание жителям шести поселений и постояльцам палаточного лагеря недалеко от приморского курортного местечка Кехриес покинуть зону стихийного бедствия. Ранее они перевезли в безопасное место детей из летнего лагеря неподалеку.